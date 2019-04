Renstal Williams is niet te koop

Schade houdt Russell aan de kant in VT2, Williams woest

14:26 Teambaas Claire Williams is op zijn zachtst gezegd niet blij met het putdeksel-incident in de eerste vrije training, waarbij de bolide van Williams-rijder George Russell flinke schade opliep. Inmiddels is bekendgemaakt dat de wagen van Russell een nieuw chassis nodig heeft, waardoor hij vanmiddag niet mee kan doen aan de tweede trainingssessie.