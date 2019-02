Rentree Del Potro strandt in kwartfinale

Schmidt wordt zesde plek in vloerfina­le

9:47 Turner Casimir Schmidt is bij wereldbekerwedstrijden in Melbourne als zesde geëindigd in de finale op vloer. De Noord-Hollander kwam in de eindstrijd tot een score van 13,833. Het goud in de Australische stad was voor de Filipijn Carlos Edriel Yulo: 14,566.