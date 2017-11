Rentree van Grand Prix op circuit Zandvoort haalbaar

Volgens het onderzoek zijn er 'geen onoverkomelijke technische, organisatorische of logistieke knelpunten' die de komst van de Formule 1 onmogelijk maken. Maar dat betekent niet dat er zomaar een race op Zandvoort komt. De grootste uitdaging zit in de eisen van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) voor het circuit. Omdat er pas in de onderhandelingen duidelijk wordt wat de precieze voorwaarden zijn, vormt dat een onzekerheid voor de financiële haalbaarheid van een Grand Prix van Nederland. Er zal sowieso een eenmalige investering van 10 miljoen euro nodig zijn, plus een bijkomende miljoenenfee. Verder werd de beperkte bereikbaarheid van het Circuitpark Zandvoort als één van de grootste knelpunten beschouwd. Zelfs voor demonstratiedagen ontstaan enorme fileproblemen in de buurt van de kustplaats. Volgens het onderzoek is dat een aandachtspunt, maar kan er met een 'goed vervoersplan' de bereikbaarheid van Zandvoort zelfs 'een pluspunt' worden. Wel benadrukt het onderzoek dat er groot financieel draagvlak nodig is voor de komst van de Grand Prix. De FIA-eisen voor het circuit en de benodigde financiën zijn volgens het onderzoek 'geen onoverkomelijke knelpunten' om de Grand Prix te organiseren. Er is draagvlak bij ondernemers, zo wordt gesteld, en de race heeft hoe dan ook een positieve economische impact.

Droom

Prins Bernhard, eigenaar van Circuit Zandvoort, zegt dat een rentree van de Nederlandse Grand Prix al vanaf het begin een droom is. ,,Twee jaar geleden kocht ik dit circuit met een groep investeerders. Toen begon de Formule 1-droom. Dit zou moeten kunnen, dachten we. Dit circuit heeft zo'n mooie geschiedenis, plus dat de populariteit van Max Verstappen een boost geeft. Dit is een breed gedragen droom. Er is heel veel te doen, maar het kan."



Ook Gerard Kuipers, wethouder van Zandvoort, gelooft in de Formule 1-droom. ,,Door de komst van Verstappen en zijn succes wilden we nadenken over een terugkeer van de Grand Prix. Het is fantastisch om te kunnen zeggen: het is haalbaar. Er zijn nog wel dingen waar we goed naar moeten kijken. De komende jaren hopen we het Formule 1-circus weer te kunnen ontvangen."