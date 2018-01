'Reserveplek voor Otterspeer in plaats van Krol is héél vreemd'

Door Tim Reedijk



Dat de geblesseerde Verbij de aanwijsplek kreeg die de olympische droom van Krol zou afpakken, dat was een scenario dat hij wel zag aankomen. ,,Het is pijnlijk voor mij en zeker voor hem. Ik wil er alles aan doen om te laten zien dat dit de juiste keuze is geweest, want dan kan Thomas er veel beter mee leven”, zei de Plantina-sprinter op de presentatie van de Nederlandse olympische ploeg in Papendal. Wat hem wél dwars zit, is de keuze van de selectiecommissie van de KNSB om Otterspeer als reserve te posteren in plaats van Krol, die nu elk uitzicht op de Olympische Spelen is verloren. Al gaat Krol samen met iSkate nog wel een laatste poging doen om het besluit aan te vechten.