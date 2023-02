Reserves FC Twente kloppen reserves Heracles; weer slechte beurt Satriano

Prachtige goal Steijn

Ugalde zette FC Twente al vroeg in de wedstrijd op voorsprong na matig ingrijpen van doelman Bucker. In de vijftiende minuut zorgde Steijn met een prachtige vrije trap voor de 2-0. FC Twente was in die openingsfase stukken agressiever dan Heracles, dat teveel spelers op het veld had staan die weinig trek in het oefenpotje leken te hebben. De jeugdige Italiaanse spits Satriano spande in dat opzicht de kroon. Omdat de staf vrijdag vreesde voor een tweede gele kaart werd hij tegen Telstar al voor rust gewisseld. Blijkbaar zat hem dat nog hoog, want maandag voerde hij niets uit. In de rust werd hij gewisseld.