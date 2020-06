Restant van Champions League in Duitsland of Portugal?

Qua locatie valt de blik op Duitsland en Portugal - twee landen die relatief gespaard zijn gebleven van zware gevolgen in de coronacrisis. De Europese voetbalbond wil op 17 juni een definitief besluit nemen over waar de finale van de Champions League wordt gespeeld. Gezocht wordt naar neutrale locaties die in de maand augustus goed bereikbaar zijn voor spelers en officials. Publiek is niet welkom bij de duels.