Revanche, rancune, wraak en geflirt met Messi: alles aanwezig voor spetterende knockout-ronde in CL

Joy Beune uit Borne zat vijf weken opgesloten in een schaatsbub­bel: ‘Ik zou het zo opnieuw doen’

15 februari ENSCHEDE/HEERENVEEN - Joy Beune zat de afgelopen vijf weken opgesloten in de schaatsbubbel van Heerenveen. Even was de Bornse haar vrijheid kwijt, maar daar kon de 21-jarige wel mee leven.