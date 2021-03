Rhinovirus treft Jumping Schröder Tubbergen

Het bestuur van het paardenfestijn in Tubbergen heeft unaniem besloten om het in mei te houden concours uit te stellen naar een nader te bepalen datum. „De uitbraak van het rhinovirus is verschrikkelijk voor de paarden en de sport. Als bestuur van JST vinden wij het welzijn van de dieren prioriteit nummer één, waardoor de keus om het concours te cancellen ook een logisch besluit is”, meldt voorzitter Wim Schröder.

Niet onder controle

Hij gaat verder: „Gezien de maatregelen van de FEI (de overkoepelende organisatie van de paardensport, red.) vinden wij het ook niet verstandig om in mei een internationaal concours te organiseren. Daarnaast is het coronavirus nog steeds niet onder controle en vinden wij het niet gepast om juist nu aan onze trouwe sponsoren financiële steun te vragen, wanneer ze wellicht zelf alle zeilen bij moeten bijzetten tijdens deze zware tijden.”

Het bestuur van het Tubbergse evenement sluit niet uit dat er later in dit jaar alsnog een concours komt. Of dit een wat kleiner event zal worden waarbij de focus ligt op de landelijke en nationale rubrieken, gaat het bestuur zich nog over buigen zodra de gehele situatie rondom de twee virussen onder controle is.