Ricciardo boos op Verstappen

Volgens Ricciardo weigerde Verstappen hem de slipstream. Andersom was dat volgens de Australiër de voorbije weken wel gebeurd. ,,Ik ben niet onder de indruk en niet blij. We hadden dit veel eerlijker kunnen doen'', zei Ricciardo tegen Motorsport.com. ,,Dit was niet heel sportief.''



In de kwalificatie reed Ricciardo in de eerste run voor Max Verstappen die daardoor een slipstream had. Kort daarna weigerde Verstappen om Ricciardo dezelfde gunst te verlenen. Waar Verstappen bij Ziggo zijn handen in onschuld waste, gaf teambaas Christian Horner Ricciardo gelijk. ,,We hebben al zeven jaar een simpele politiek: beurtelings rijden de coureurs als eerste weg. Dit weekend was het de beurt aan Ricciardo.''



Maar toen de koersleiding van Red Bull Verstappen verzocht voor te laten, zei Verstappen 'no'.