Ricciardo en Coulthard naar Jumbo Racedagen van Verstappen

Door Arjan Schouten Niet alleen Max Verstappen is bij de derde editie van de Jumbo Racedagen dé publiekstrekker. Naast de Limburgse Formule 1-coureur van Red Bull Racing komt ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo in het pinksterweekend mee naar Zandvoort voor wat actie op de baan. Naast de twee actieve coureurs gaat ook voormalig Formule 1-piloot David Coulthard rondjes rijden over het illustere Circuitpark in Zandvoort.

Ook nieuw in het programma van de Jumbo Racedagen dit jaar is een Red Bull-caravan-race. Verstappen en Ricciardo kregen vorig jaar al een voorproefje tijdens het opnemen van een video voor Red Bull Racing, maar fungeren op 21 mei als jury.



,,Er staat een heel mooi evenement’’, meent Verstappen, die blij is met twee extra Formule 1-coureurs aan zijn zijde. ,,Het is de week voor Monaco, dan kunnen we alvast wat wennen aan de drukte. En dat gaat prima hier, de opzet is heel goed. Er staat ook geen druk op, hè. Het is gewoon een beetje plezier hebben op het circuit. Een mooie show weggeven."



De derde editie van de Jumbo Racedagen vinden dit jaar plaats op 20 en 21 mei.