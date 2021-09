Ricciardo mag als beloning in iconische Nascar-auto rijden

Britse sensatie Raducanu (18) wint als qualifier de US Open, zonder een set te verliezen: ‘Bedankt New York!’

10:58 De Britse Emma Raducanu heeft op de US Open alle records gebroken. De 18-jarige tennisster is de jongste winnares sinds 2004 en de eerste die zich via de kwalificaties naar de eindzege wist te vechten. En meer dan dat, dat deed ze zonder ook maar één set te verliezen in haar tien partijen in New York.