Ricciardo verliest wat vertrouwen in Renault

In de aanloop naar het nieuwe seizoen was de teamgenoot van Max Verstappen nog positief gestemd. ,,De wintertests zagen er qua betrouwbaarheid aanmerkelijk positiever uit", aldus Ricciardo. ,,We hadden dan ook niet verwacht om tijdens de derde race van het seizoen in deze situatie te zitten, met eerst de problemen in Bahrein en nu die van vanochtend."