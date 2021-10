Ricciardo vervangt motoronderdelen en moet achteraan starten

Tex Town Tigers eindigt op derde plek, Europees ticket nog mogelijk

9 oktober SOFTBAL - ENSCHEDE - Door een dubbele overwinning tegen Onze Gezellen (8-2 en 7-0) is Tex Town Tigers op de derde plaats in de hoofdklasse geëindigd. Zondag speelt TTT nog een inhaalwedstrijd tegen Amsterdam Pirates, maar de Enschedese ploeg is niet meer in te halen door concurrent Roef. Die derde plek is goed voor een Europees ticket als Sparks de strijd om de landstitel wint van Olympia.