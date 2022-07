Richarlison voor 70 miljoen euro van Everton naar Spurs, extra concurrent voor Wijnaldum bij PSG

met video Tim van Rijthoven blijft maar verbazen: Nederlan­der ook te sterk voor Reilly Opelka op Wimbledon

Winst op het ATP-toernooi van Rosmalen, winst in de eerste ronde bij zijn debuut op Wimbledon: wanneer zou de droom van Tim van Rijthoven stoppen? Nou, niet in de tweede ronde van Wimbledon tegen Reilly Opelka. De Nederlander won in vier sets van de boomlange Amerikaan: 6-4, 6-7(8), 7-6(7), 7-6(4).

30 juni