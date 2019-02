Richel Hogenkamp geselecteerd voor Fed Cup-duel, Bibiane Schoofs speelt dubbelspel

Op de rechter­flank van FC Twente brandt het vuur

7:28 ENSCHEDE - Hij zat bij Barcelona nog in de kleedkamer bij Lionel Messi en is nu de smaakmaker van FC Twente: Aitor Cantalapiedra (22). De rechterspits met de fluwelen linkervoet is soms wispelturig, soms licht ontvlambaar. Maar het allerbelangrijkste: Aitor is van grote waarde.