Rick Pluimers beste regionale coureur in Ster van Zwolle

Aangrijpen­de brief van Twentse turnmoeder: ‘Waar waren de ouders? Zij zagen toch ook de onmacht van het kind?’

10:49 ALMELO/OLDENZAAL - Haar onderbuikgevoel zei haar dat het niet deugde. De cultuur in de turnhal, de maniakale trainers… Hoe leuk haar talentvolle turndochter van 7 jaar topsport ook vond, ze zou er later last van krijgen, vreesde ze. En dus greep de Twentse moeder in. Nu, al die jaren later, vraagt ze zich af waarom andere ouders niet hetzelfde deden. ‘Voelden zij niet wat ik vanaf dag één al voelde?’