‘Rico Verhoeven en Badr Hari tegen elkaar in de Gelredome’

UpdateEr is eigenlijk geen twijfel meer: Rico Verhoeven en Badr Hari gaan voor de tweede keer met elkaar in gevecht. Kickboksorganisatie Glory twitterde vandaag een grote Romeinse 2. Gisteren plaatsten beide kemphanen zelf ook al berichten op Instagram die suggereren dat het rond is. Bronnen in de vechtsportwereld melden dat het rond is.

Een exacte datum is nog niet bekend gemaakt, maar het wordt vrijwel zeker december. Badr Hari’s schorsing van negentien maanden (vanwege dopinggebruik) is dan voorbij en Rico gaf in mei via deze site aan dat zijn eerstvolgende gevecht hoe dan ook tegen Hari moet zijn. En liefst meteen in december omdat hij anders dit jaar helemaal niet in actie komt.

Gelredome

Bronnen in de kickbokswereld melden dat stadion de Gelredome in Arnhem de beste kans maakt als locatie voor het gevecht. Gelredome-directeur Hèrald van de Bunt wil dat bevestigen noch ontkennen. Wel zegt hij er glimlachend bij ‘dat het wel degelijk in de Gelredome zou kunnen'. ,,De sport heeft zichzelf de afgelopen jaren schoongemaakt en als je nu naar de tv kijkt, zie je dat er geen criminelen naartoe gaan.’’

Onder de grote Romeinse 2 die Glory eerder vandaag twitterde, staat de tekst ‘Unfinished business'. Badr en Rico stonden in december 2016 al tegenover elkaar maar dat gevecht eindigde onbevredigend met een blessure voor Hari. Gelijk na het gevecht daagde Rico Badr uit voor een rematch.

De tweet van Glory volgt een dag nadat Rico en Badr gisteren ook al suggestieve berichten op Instagram plaatsten. Rico zei op zijn account ‘Ik maak altijd af wat ik ben begonnen, let op mijn woorden’ (maar dan in het Engels). Badr antwoordde met ‘Je tijd is op’ bij een foto van hemzelf tegenover een kickbokser die haast zeker Rico is.

Bijtekenen

Dat een nieuw gevecht tussen beide kemphanen er hoe dan ook zou komen, leek zeker nadat Rico Verhoeven (de titelhouder van Glory) in mei tegen deze site zei dat hij alleen zou bijtekenen bij Glory als hij eerst tegen Badr Hari zou mogen vechten. Rico heeft al sinds begin van dit jaar geen contract meer bij Glory, de organisatie die de beste kickboksers onder contract heeft.