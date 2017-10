Riemen verboden bij duel tussen Napoli en City

Het verbod komt vanwege een incident bij de heenwedstrijd in de Champions League. In Manchester waren er Napoli-fans die bij een pub met riemen zwaaiden. Eén van hen ging City-supporters met een riem te lijf. Een 17-jarige aanhanger van de Engelse club hield er een ernstige hoofdwond aan over. De Italiaanse hooligan kreeg een gevangenisstraf van vijf maanden.



Napoli en City zitten in dezelfde groep als Feyenoord, dat het morgen opneemt tegen Sjachtar Donetsk. De ploeg van Pep Guardiola gaat met 9 punten uit 3 duels aan kop. Napoli bezet de derde plek met 3 punten en moet dus morgenavond winnen om een goede kans te maken op de volgende ronde.