Rienstra naar Heerenveen, Powel gaat door bij DVS '33

Ten Hag: Deze groep willen we bij elkaar houden

14 augustus Erik ten Hag was in zijn nopjes met de prestatie van zijn ploeg tegen Standard Luik. Ajax won met 3-0 met, bij tijd en wijlen, oogstrelend voetbal. ,,Dit moeten we iedere wedstrijd brengen, negentig minuten lang", aldus de Ajax-coach.