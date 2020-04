Rijssense Sabine Wassink verbetert wereldrecord marathon op loopband

Voor Wassink was de race op de loopband tevens haar eerste marathon ooit. De hardloopster van AV Rijssen wilde dit jaar debuteren tijdens Marathon Rotterdam, maar die wedstrijd werd afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus. Wassink kwam toen op het idee de afstand af te leggen op de loopband.

Even van de band af

„Het was loodzwaar”, aldus een uitgeputte Wassink na afloop. „Ik ging voor mijn gevoel door een hel. Rond de 32 kilometer kwam ik achter mijn adem en moest ik zelfs even van de loopband stappen.”

Volledig scherm Sabine Wassink © Frans Nikkels

Robin Schulz

Wassink dacht aan opgeven, maar haar man en haar aanwezige trainer Meindert Koopman zorgden ervoor dat ze toch weer op de loopband stapte. „Het was ook een emotioneel beladen moment. Ik hoorde uit de luidspeakers het liedje OK van Robin Schulz. Toen vorig jaar alles mis ging met mijn knie (Wassink scheurde begin 2019 haar binnenste knieband en voorste kruisband en moest geopereerd worden, red.), heb ik dat nummer continu voor mezelf afgespeeld. ‘Het komt goed, het komt goed’. Toen ik dat hoorde, kreeg ik een brok in m’n keel. Ik dacht wat gebeurt er nu, mijn lichaam geeft het op? Ik moest even van de band om weer op kracht te komen.”

Wat volgde waren nog eens tien loodzware kilometers. „Nu snap ik wat mensen bedoelen als ze zeggen dat bij 30 kilometer de wedstrijd pas echt begint”, aldus Wassink, die wel werd aangemoedigd door kinderen en familie. „De laatste kilometers ging het qua snelheid tempotje op en af.” Het laatste stuk was pittiger dan Wassink zich ooit had kunnen voorstellen, ze sleepte zich naar de finish. „Toen ik de 42,195 kilometer had aangetikt, zakte ik in elkaar. Het was helemaal op.”

Verzuring uit de benen

Met de racefiets in de Taxc trapte Wassink allereerst de verzuring uit de benen, even later stond ze weer op de loopband om wat in beweging te blijven. „Anders heb ik twee weken spierpijn, denk ik.”

Tranen

Haar eerste marathon ooit leverde Wassink een nieuw heus wereldrecord op. Die gedachte zorgde voor veel emoties bij de Rijssense. „Het is echt bizar, een droom die uitkomt”, sprak ze tussen de tranen door. „Het deed heel veel pijn, maar dat had ik er wel voor over.”

Aan haar poging koppelde Wassink tevens een goed doel, zij liep de marathon voor het Rode Kruis. Over de financiële opbrengst van haar actie kan ze nog niets zeggen. De donaties kunnen ook de komende dagen nog worden overgemaakt, aldus een gelukkige Wassink. „Ik heb heel veel verzoekjes van mensen gekregen om een betaalopdracht te versturen, zodat ze wat geld kunnen doneren. Dat moet ik nog allemaal gaan doen. Het eindbedrag komt dus nog.”

