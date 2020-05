Rijssense volleybalster Timmerman naar Aken

Eline Timmerman vervolgt haar volleybalcarrière bij het Duitse Ladies in Black Aachen. De 21-jarige speelster uit Rijssen komt over van Eurosped.

De middenspeelster gaf onlangs al aan klaar te zijn voor een buitenlands avontuur. Na zes jaar in de Nederlandse eredivisie was Timmerman, die afgelopen seizoen haar debuut maakte in Oranje, ze toe aan de volgende stap.

Dat is dus Ladies in Black geworden, uitkomend in de Duitse Bundesliga. Het team wordt gecoacht door Eelco Beijl, die aankomend seizoen debuteert in Aken. „Met Eline krijgen we een echte teamspeler erbij. Ondanks haar jonge leeftijd heeft ze al wat internationale ervaring. Bijvoorbeeld afgelopen zomer, toen ze deel uitmaakte van het Nederlandse team in de Volleyball Nations League. Daar toonde ze haar potentieel tegen enkele van de grootste volleyballanden ter wereld”, aldus Beijl over de aanwinst.

Eerste goede stap