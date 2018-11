Rini Coolen mist alleen de polonaise bij titel Rosenborg

Toen Rini Coolen maandagmorgen op de club kwam, kreeg hij een ferme handdruk, en een klap op de schouder. Het was de ochtend na het kampioenschap, maar bij Rosenborg leek het wel een doorsnee dag middenin de week. Het kantoor van de trainer was niet versierd, nergens lag confetti, klonk feestmuziek of liep het personeel nog half aangeschoten rond. Een rondrit door de stad met duizenden uitgelaten fans op straat? In Trondheim vinden ze dat maar gek. "Het gaat er hier iets anders aan toe dan op veel andere plekken waar een kampioenschap wordt gevierd", zegt Coolen. "We hebben zondag na de wedstrijd bij Start Kristiansand (1-0 winst, red.) met de spelers een hapje gegeten, daarna zijn de jongens de stad ingegaan en hebben wij met de staf in het hotel een borrel gedronken."