Rinus van Kalmthout grijpt maar net naast pole voor fameuze Indy 500: ‘Het scheelt een zuchtje wind’

De Indy 500 wordt op zondag 28 mei verreden. Van Kalmthout start net als de vorige twee jaar vanaf de eerste startrij op de Indianapolis Motor Speedway.

Veekay kwam in de kwalificatie op de ‘Brickyard’ van Indianapolis tot een gemiddelde tijd van 234,211 mijl per uur (376,926 kilometer per uur) over vier rondjes. Daarmee was hij net wat langzamer dan Palou, die 234,217 mijl per uur (376,935 kilometer per uur) klokte.

Paar duizendsten

Van Kalmthout had zich de voorgaande twee jaar als derde gekwalificeerd voor de Indy 500. Zijn beste resultaat in de beroemde race is een achtste plaats in 2021. Dat hij net geen pole pakte deed de Nederlander toch wel een beetje pijn.

,,Ik was er zo ontzettend dichtbij en baal er stiekem wel van dat Palou een paar duizendsten sneller was, maar ik heb alles gegeven en ben ontzettend blij met andermaal een front row startplaats. Het scheelt een zuchtje wind of ik sta hier vandaag eerste, maar onder de streep ben ik trots.”

,,Laten we eerlijk zijn: heel veel beter dan dit, kan het niet. Ik zal eerlijk vertellen dat ik vanochtend niet opstond met het idee dat ik de poleronde zou kunnen rijden. Ganassi en McLaren waren immers met vier wagens vertegenwoordigd in de Fast Twelve, terwijl ik er alleen voor stond. Tot overmaat van ramp kregen we ook nog met een motorprobleem te maken tijdens de afsluitende training. De monteurs van ECR hebben fantastisch werk geleverd door dit razendsnel te verhelpen.”

Volledig scherm Rinus van Kalmthout. © Rinus VEEKAY PR / Ed Carpenter Racing

