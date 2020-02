Ritsma blikt terug op eerste wereldtitel: ‘Het was heel bijzonder’

Wat hij er nog van weet? Ritsma begint te lachen. ,,Vrij weinig, als ik eerlijk ben. Het is al weer zo lang geleden.’’ Opeens schiet hem iets te binnen. ,,Het was eigenlijk niet eens een perfect weekend voor mij. Op de 5000 meter had ik een beetje pech, kwam ik als vijfde over de streep. De dag daarna ging het me beter af. Het WK is een kwestie van goed zijn op alle vier de afstanden. Ja, het was heel bijzonder.’’