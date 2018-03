Ritsma hoopt nu op WK allround in Noorse buitenlucht

,,Als je niet begrijpt dat deze toernooien in de buitenlucht belangrijk zijn, dan heb je in het schaatsen niets te zoeken'', zei toernooidirecteur Rintje Ritsma, zelf viervoudig wereldkampioen allround. ,,Het is 5 voor 12. Als we alleen maar indoor blijven schaatsen, zetten we de lijn naar beneden door. Dan gaan we het de komende jaren alleen maar moeilijker krijgen.''

Volgens Ritsma moet een groot outdoortoernooi, omlijst met veel show en entertainment zoals in Amsterdam, minimaal eens in de vier jaar mogelijk zijn. ,,We kunnen er een ander publiek mee bereiken, mensen die anders nooit naar schaatsen gaan. We hopen dat ook de Noren gaan meedoen in de organisatie. In het Bislettstadion in Oslo zou zo'n WK bijvoorbeeld ook heel goed kunnen.''