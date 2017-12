Rob Cross keek het WK vorig jaar nog op tv

Cross koos pas om voor een dartcarrière te gaan toen het managementbureau Nevada hem de financiële middelen bood om zonder al te veel risico te beginnen. Eerder durfde hij het niet aan om zijn baan als electriciën (vandaar zijn bijnaam Voltage) op te geven. ,,Ik heb drie kinderen. Toen de eerste werd geboren, ben ik min of meer gestopt met darts. En ik zou het niet meer serieus hebben opgepakt als Nevada mij niet die mogelijkheid had geboden.” Zelfs niet nadat hij – overgehaald door vrienden – toch maar weer eens aan het kwalificatietoernooi voor de UK Open had meegedaan. Hij plaatste zich voor het tv-toernooi, won een paar ronden en strandde ondanks goed spel nipt tegen Michael van Gerwen, die in die partij een negendarter gooide.



Nevada greep die oprisping van Cross aan om hem vast te leggen. Het heeft ook andere talentvolle darters in z’n stal, onder wie Stephen Bunting, Devon Peterson, Joe Cullen en Ricky Evans. Bunting bleek tot dusverre de grootste vis van Nevada, maar met Cross hebben ze in de roos geschoten. De eerste investering in Cross van tussen de 20 en 30 duizend euro heeft zich nu al uitbetaald.