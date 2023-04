Rob Cross, oud-wereldkampioen darts, geeft op bij ruime achterstand: ‘Hij had geen zin meer’

Het was de eerste ronde van het PDC-vloertoernooi in Wigan. Vandenbogaerde ging na het voorval met Cross een ronde later onderuit tegen de Pool Krzysztof Kciuk. Raymond van Barneveld verloor ook in de tweede ronde. Barney pakte slechts één leg tegen de Engelsman Graham Hall (1-6).



Danny Noppert bereikte wel de derde ronde, maar dat was voor The Freeze het eindstation. De nummer zeven van de wereld was bij de laatste 32 niet opgewassen tegen de Ier Keane Barry (41ste op de wereldranglijst): 3-6. Dirk van Duijvenbode en Chris Landman zijn nog in de race om de titel in Wigan. Van Duijvenbode neemt het voor een plaats in de achtste finales op tegen Josh Payne, Landman treft wereldtopper Luke Humphries.