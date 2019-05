Robben begon ook laatste Bayern-duel als bankzitter: ‘Geprobeerd er een mooie invalbeurt van te maken’

Net als vorige week in de kampioenswedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (5-1) had trainer Niko Kovac geen basisplaats voor de Nederlander ingeruimd. Ik hield al geen rekening meer met een basisplaats. Als het afgelopen week niet gebeurt, dan nu ook niet.”



De afgelopen dagen gingen de dribbelaar niet in de koude kleren zitten. ,,Ik moest wel even bijkomen van vorige week. Het vreet zoveel energie; niet alleen fysiek, maar ook mentaal'', zei de aanvaller over zijn laatste wedstrijd in München. Hij nam toen als invaller de vijfde treffer voor zijn rekening. ,,De eerste dagen daarna was ik helemaal gesloopt en leeg. Maar ik vond natuurlijk wel weer nieuwe energie, ik heb me opgeladen voor een laatste, mooie finale. Het was prima zo. Ik heb geprobeerd er een mooie invalbeurt van te maken. Dat lukt wel aardig.''