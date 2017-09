Robben is in CL Van der Sar voorbij

handbal Smeets en Assink beginnen goed aan EK-kwalificatie met zege op Wit Rusland

23:11 EINDHOVEN - Speelster Martine Smeets en assistend-bondscoach Olga Assink zijn met het Nederlands handbalteam goed begonnen aan de EK-kwalificatiereeks op weg naar het EK van 2018 in Frankrijk. In het Indoor Sportcentrum in Eindhoven werd Wit-Rusland met 33-21 verslagen.