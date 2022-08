Robert Gesink vereerd na grijpen rode trui: ‘Fantastisch dat de jongens me dit gunnen’

met videoDe glimlach was groot op het gezicht van Robert Gesink na de zege van zijn ploeg Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. Voor de Achterhoeker was het extra bijzonder, want hij mag de rode leiderstrui van de Ronde van Spanje aan: ,,Ik ben de jongens zo dankbaar”, zei hij over zijn ploeggenoten. ,,Het is fantastisch dat ze me dit hebben gegund.”

De rode trui werd Gesink van harte gegund door zijn kopman: „Ik heb al die jaren zo hard gewerkt voor Primoz Roglic. Hij wilde denk ik iets terug doen voor me. Maar de rest van deze ronde ligt de focus weer op onze kopman Roglic hoor.”

In de beginjaren van zijn carrière was Gesink altijd de uitgesproken kopman. Tegenwoordig voelt hij zich echter op zijn gemak met een andere taak: „Ik ken mijn rol”, lachte Gesink. ,,Maar dit is even genieten. Deze rode trui is misschien wel het hoogtepunt uit mijn loopbaan.”

Onderweg genoot Gesink vooral van de mensen langs die kant: „Ik heb genoten en ga er morgen weer van genieten”, zei Gesink. ,,We hebben zo’n goede ploeg, met enorm sterke jongens. Super dat ze me dit gunnen.”

Geen Tour de France dit jaar

Enkele weken geleden was Gesink nog hevig teleurgesteld en wilde hij niet denken aan de sport toen hij niet geselecteerd werd voor de Tour de France: „We zijn met de familie naar Amerika en Canada geweest. Ik heb me even gefocust op mezelf en het gezin, wilde even weg zijn van het wielrennen.”

Het succes van vandaag maakt gelukkig veel goed, zo erkent Gesink: „Dit was een mooie dag. We waren enorm gefocust. Als het dan lukt om te winnen, misschien ook door de steun van de fans, is dat echt genieten.”

Ploegleider Engels blij met eerste etappe

Uiteraard was de ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma bijzonder tevreden met de winst in de ploegentijdrit: „Dit is een ongelooflijke start, het kan niet beter. Het is heel speciaal dat Robert hier in die trui staat.”

Het scenario van een rode trui voor Gesink was donderdag besproken, zo gaf Engels toe: „Als er iemand dit verdient is het Robert, alleen al op basis van zijn prestaties in het verleden, maar ook voor het werk dat hij de afgelopen jaren in dienst van anderen heeft afgeleverd. Maar het is natuurlijk niet planbaar. Het moest zo uitkomen.”

Engels is onder de indruk van de transformatie die Gesink heeft doorgemaakt: „Hij is van een toprenner veranderd in een helper. Als je dan dit nog mag meemaken. De leiderstrui veroveren in een grote ronde en ook nog in eigen land. Dat kan inderdaad niet beter.”

„Robert is fysiek nog altijd een supersterke renner. Hij heeft nog veel waarde voor de ploeg in zijn ondersteunende rol”, vervolgde Engels. „Hij is een routinier en ook een cultuurdrager binnen de ploeg. Het is mooi om te zien hoeveel voldoening hij haalt uit deze rol. Hij heeft een winnaarsmentaliteit, maar kan die net zo goed kwijt in dienst van anderen. We hebben nooit getwijfeld aan zijn motivatie.”

