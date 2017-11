Robert Kubica rijdt honderd rondjes in Abu Dhabi

De Formule 1-teams zijn na de afsluitende race van dit seizoen blijven hangen in Abu Dhabi voor twee testdagen. Ze gebruiken die om kennis te maken met de nieuwe Pirelli-banden voor volgend jaar. Sommige teams testen op het Yas Marina Circuit ook met de halo, de hoofdbescherming op de cockpit die vanaf komend seizoen verplicht is.



Kubica aast op een rentree in de koningsklasse van de autosport, nadat hij in 2011 bij een zware crash in een rally ernstig arm- en handletsel had opgelopen. De Pool moest geruime tijd revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. Met hulp van oud-wereldkampioen Nico Rosberg hoopt hij na zeven jaar afwezigheid weer een stoeltje te bemachtigen in de Formule 1.