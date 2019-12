Robin Haase duikt in 2020 met vertrouwen de 'jungle' in

Waterpolo is Manon uit Losser met de paplepel ingegoten: ‘Hoort bij onze familie'

8:25 Manon Korfage is pas twintig jaar, maar heeft al veel ervaring. De waterpoloster uit Losser maakte als veertienjarige al haar debuut in de hoofdmacht. Zes jaar later speelt ze nog steeds in het eerste team. Ze studeert in Wageningen, maar vindt dat geen reden om op zoek te gaan naar een andere club. "Ik heb er wel eens over nagedacht. Maar voor mij hoeft dat niet per se."