Robin Haase en Tallon Griekspoor overleven in eerste ronde dubbelspel matchpoint in Rosmalen

Players Championship 13 Raymond van Barneveld wint openings­ron­de in Hildesheim ondanks laag gemiddelde

Raymond van Barneveld staat in de tweede ronde van de Players Championship 13 in het Duitse Hildesheim. De vijfvoudig wereldkampioen gooide niet goed, zijn gemiddelde was slechts 77.95, maar hij won wel met 6-3 van de Belg Ronny Huybrechts.