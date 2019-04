Robin Haase naar achtste finales in Boedapest

Haase, de nummer 64 van de wereld, overleefde in de eerste game drie breakpoints tegen de Italiaan Fabbiano, die 27 plekken lager staat. In de tiebreak moest de Hagenaar de set alsnog aan Fabbiano laten. Haase trok het initiatief daarna naar zich toe en won set twee met 6-3. Bij 2-1 in de derde set werd de partij een uur stilgelegd wegens regen. Haase maakte de partij daarna in rap tempo af: 6-2.



Om de kwartfinales te bereiken moet Haase voor een stunt zorgen: de als tweede geplaatste Kroaat Coric is zijn volgende opponent. Marin Cilic is in Hongarije de tennisser met de hoogste ranking.