Robin Haase proeft aan bestaan als coach bij aankomende tegenstander van Tallon Griekspoor

De 36-jarige Haase combineert het coachen met zijn loopbaan als proftennisser. Hij staat momenteel 35ste op de internationale dubbelranglijst. ,,Het is geen fulltime samenwerking, maar waar mogelijk probeert hij zijn schema op mijn planning af te stemmen”, aldus Haase. Uitgerekend Ymer is dinsdag de tegenstander van Tallon Griekspoor in de eerste ronde van het enkelspel. Haase vormt in Rosmalen juist een duo met Griekspoor in het dubbelspel.