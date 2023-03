‘Robin Propper zou die One Love-band ook moeten weigeren’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ten Voorde zag FC Twente zaterdagavond afrekenen met het ‘uitsyndroom’: voor het eerst in heel lange tijd werd er op vreemde bodem weer eens gewonnen. In Sittard moest Fortuna er aan geloven, tot grote - duidelijk zichtbare - frustratie van de plaatselijke trainer Julio Velázquez, het opgewonden standje dat zich opnieuw van zijn slechtste kant liet zien.

Ook gaat het nog even over het dragen van de One Love-band door Robin Propper. Hij zou dat uit principe moeten weigeren, vindt Ten Voorde. „Als je als KNVB zo'n statement wilt maken, moet je ook een grote jongen zijn en niet op Gianni Infantino stemmen als president van de FIFA.”