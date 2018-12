Robinho naar Basaksehir, De Jong accepteert voorstel Barça

,,Ik zou graag willen dat Lionel Messi op een dag naar Italië zou komen. Net als ik, accepteer de uitdaging”, vertelde Cristiano Ronaldo begin december in een interview met La Gazzetta dello Sport. Een vraag die even onbeantwoord bleef, maar de Argentijnse ster van Barcelona heeft in een interview met Marca nu toch gereageerd op het verzoekje. ,,Onze rivaliteit was heel gezond en vooral mooi voor de fans. Het zorgde ervoor dat we onszelf telkens uitdaagden om te verbeteren”, zegt Messi. Toch lijkt het er niet op dat beide vedetten snel opnieuw in dezelfde binnenlands competitie zullen aantreden. ,,Ik speel bij het beste team ter wereld. Elk jaar worden mijn uitdagingen hier vernieuwd. Ik hoef daarvoor niet naar een ander land of andere competitie. Barcelona is mijn thuis.”