Roda huurt Deense verdediger van Darmstadt

blog De ene finale is de andere niet

15:40 Toch maar even stiekem gekeken wanneer de bekerfinale is. Dat potje in De Kuip zat tot voor kort nog niet echt in mijn systeem, eerlijk gezegd. Maar nu begint het toch ergens te borrelen. Je zult in de halve finale maar thuis tegen Willem II of Roda JC loten...