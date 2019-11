Rodrygo schittert met hattrick namens Real Madrid tegen Galatasaray

Rodrygo, 18 jaar en 301 dagen, is nu de op één na jongste speler van Real Madrid die scoorde in de Champions League. Alleen Raúl (18/113) was jonger, toen hij in 1995 het doel trof tegen Ferencváros. De voormalig Spaans international maakte er ook drie in dat duel, dat de Spanjaarden met 6-1 wonnen. Rodrygo is wel de jongste Braziliaanse doelpuntenmaker ooit in de Champions League. Rodrygo is bovendien de een-na-jongste Braziliaanse maker van een hattrick ooit in Europees verband. Ronaldo was 17 jaar en 356 dagen oud toen hij op 13 september 1994 een hattrick maakte namens PSV in de UEFA Cup-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen.