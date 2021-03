Roeblev kan na titel in Rotterdam geen nieuwe finaleplaats afdwingen

ATP DohaRoberto Bautista Agut heeft de Andrej Roeblev uit de finale van het ATP-toernooi van Doha gehouden. De Spanjaard won in twee sets van de Rus, die vorige week nog het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam op zijn naam had geschreven. Het werd 6-3 6-3 voor de Spanjaard.

Roeblev had in Doha de halve finales gehaald zonder in actie te hoeven komen. De nummer 8 van de wereld kreeg donderdag een walk-over van Marton Fucsovics, vier dagen geleden nog zijn tegenstander in de eindstrijd in Rotterdam. Een ronde eerder had Roeblev, die het toernooi was begonnen met een bye, al een walk-over gekregen van Richard Gasquet.

Bautista Agut had in de kwartfinales de als eerste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem verslagen in drie sets. Tegen Roeblev won de Spanjaard vier keer de opslagbeurt van zijn tegenstander en sloeg bij een matchpoint op de opslag van de Rus toe.



De Spanjaard treft de winnaar van de halve finale tussen de Amerikaan Taylor Fritz en de Georgiër Nikoloz Basilasjvili, die eerder had afgerekend met Roger Federer.

Volledig scherm Bautista Agut op archiefbeeld. © AFP

WTA-toernooi

De finale van het WTA-toernooi van Dubai gaat tussen de Spaanse Garbiñe Muguruza en de Tsjechische Barbora Krejcikova. Voor Muguruza is het de tweede WTA-finale op rij. Vorige week verloor de Spaanse de finale van het toernooi in Doha van een andere Tsjechische, Petra Kvitova.



Muguruza won in twee sets van de Belgische Elise Mertens. Het werd na 2.07 uur 6-4 7-5 (5) voor de Spaanse. Mertens wist zes matchpoints weg te slaan, maar kon de zege van haar opponente niet voorkomen.



Krejcikova rekende in twee sets af met de Zwitserse Jil Teichmann (7-5 6-2).