Roeblev te sterk voor Tsitsipas en treft Fucsovics in finale ATP Rotterdam

VIDEOAndrej Roeblev heeft zich ten koste van Stefanos Tsitsipas geplaatst voor de finale van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De als vierde geplaatste Rus was in Ahoy de Griekse nummer 2 van de plaatsingslijst met 6-3 7-6 (2) de baas en zal het gaan opnemen tegen de Hongaarse qualifier Marton Fucsovics.

Voor de 23-jarige Roeblev, die na ruim anderhalf uur zijn eerste wedstrijdpunt benutte met een volley, was het al zijn negentiende zege op rij op het niveau van ATP 500-toernooien. Hij won vorig jaar de toernooien van Wenen, Sint-Petersburg en Hamburg. De langste zegereeks op het ATP 500-niveau staat op naam van Roger Federer, die tussen 2014 en 2016 28 overwinningen op een rij boekte.

Zowel Tsitsipas als Roeblev had vrijdag ruim tweeënhalf uur nodig om zich bij de laatste vier te scharen. Tsitsipas maakte ‘s avonds ook nog zijn opwachting in het dubbelspel en oogde wat vermoeid in de halve eindstrijd. Hij sleepte er in de tweede set met moeite nog een tiebreak uit, maar daarin was hij slordig en schonk hij Roeblev snel een riante voorsprong.

Volledig scherm Andrej Roeblev. © REUTERS

Fucsovics ook naar de finale

De Hongaarse qualifier Marton Fucsovics heeft zich op het ABN AMRO World Tennis Tournament geplaatst voor de finale. De nummer 59 van de wereld was zaterdagavond met 6-4 6-1 de meerdere van de Kroaat Borna Coric, de mondiale nummer 26.

De gevarieerd spelende Fucsovics benutte na 85 minuten op de service van Coric zijn eerste wedstrijdpunt. Hij verzilverde al zijn vijf breakpoints en won driekwart van de punten op zijn eerste opslag. ,,Ik voel me nog fit en wordt niet voor niets de ‘Iron Man’ van het circuit genoemd”, aldus Fucsovics, die deze week al vier keer de laatste partij van de dag speelde. ,,Al was ik vanmiddag wel wat moe en heb ik veel geslapen.”

De 29-jarige Fucsovics, die in Rotterdam al zes duels op een rij heeft gewonnen, kan zondag zijn tweede titel veroveren. Drie jaar geleden was hij de sterkste op het graveltoernooi van Genève. Nog nooit was een Hongaar de sterkste in Ahoy.

Fucsovics doet voor de derde keer mee in Rotterdam; in 2019 haalde hij de laatste acht, vorig jaar verloor hij in de eerste ronde. De relatief onbekende Hongaar baarde in 2018 opzien door op de Australian Open de vierde ronde te halen. In 2020 evenaarde hij die prestatie.

Volledig scherm Marton Fucsovics (HUN) wint de halve finale van Borna Coric (CRO) op de zesde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament. © ANP