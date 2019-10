Roeblev wint ATP-toernooi in eigen land

Voor Roeblev is het zijn tweede ATP-titel. In 2017 was hij de beste in Umag in Kroatië. Daarna verloor hij finales in Doha (2018) en Hamburg (2019). Roeblev is momenteel de nummer 31 van de wereld.



Mannarino won eerder dit jaar het ATP-toernooi op het gras van Rosmalen. Dat betekende voor hem zijn eerste titel op het hoogste niveau. De Fransman stapte, inclusief zondag, maar liefst acht keer als verliezer van de baan in een finale.