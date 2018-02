Roelandts klopt Van Poppel in Valencia, eindzege Valverde

De Fransman Clément Venturini werd derde in Valencia na een massasprint. Het was voor Roelandts zijn eerste zege sinds het begin van 2013, toen hij de vijfde etappe in de Ronde van de Middellandse Zee won.



De gele leiderstrui van Valverde kwam niet meer in gevaar. De Spaanse kopman van Movistar won de tweede en vierde etappe en blijft in het eindklassement Luis Léon Sanchez veertien seconden en Jakob Fuglsang 26 seconden voor.



Het is voor Valverde zijn derde eindzege in Valencia (2004, 2007, 2018) en dat betekent een record: nog nooit won iemand drie keer de Ronde van Valencia. Onder andere Alex Zulle was twee keer eindwinnaar van de rittenkoers.