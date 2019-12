Roest blijft Kramer voor op 5000 meter bij NK afstanden in Thialf

Dai Dai Ntab, Melissa Wijfje en Patrick Roest zijn de winnaars van de eerste avond van de NK afstanden in Thialf. Ntab won goud met een toptijd op de 500 meter, Wijfje won verrassend op de 1500 meter en Roest was sterker dan Sven Kramer op de 5000 meter.

Patrick Roest heeft bij de NK afstanden in Heerenveen zijn titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 24-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zette in de laatste rit de beste tijd neer. Hij zegevierde in een tijd van 6.09,79.

Sven Kramer, tienvoudig Nederlands kampioen op deze afstand, reed de tweede tijd: 6.10,91. De 33-jarige Fries vierde een succesvolle rentree nadat hij vorige maand in Wit-Rusland een dieptepunt bereikte met de dertiende plek op de 5000 meter. Daarna trok Kramer zich even terug, vooral om zijn labiele rug te ontlasten. In Thialf liet de viervoudig olympisch kampioen zien dat hij nog zeker meetelt op het hoogste niveau.

Jorrit Bergsma reed de derde tijd: 6.14,65. De eerste drie verdienden een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Roest en Kramer zijn eveneens verzekerd van deelname aan de EK afstanden komende maand in Heerenveen. Bergsma moet als nummer drie nog even de uitkomst afwachten van de Nederlandse selectieprocedure.

Roest won eerder dit seizoen al de 5000 meter bij de wereldbekerkwalificatie begin november in Thialf en bij de wereldbekers in Wit-Rusland en Polen. Hij reed in Heerenveen een bekeken race en wist in de slotfase zijn broze marge op Kramer nog wat uit te bouwen. “Ik heb er zeker voor moeten knokken”, gaf de tweevoudige wereldkampioen allround na afloop toe.

Kramer moest als eerste kanshebber in de zesde rit een tijd neerzetten. Dat deed hij bekwaam, al liepen zijn rondetijden halverwege nog wel wat op. “Ik slaagde er daarna echter in om mijn tijden weer iets af te bouwen en dat is me heel wat waard”, sprak Kramer voldaan. “Dit is vooral een overwinning op mezelf. Daar doe ik het in feite ook voor.”

Kramer legde direct na zijn finish een vinger op zijn lippen, alsof hij daarmee zijn ‘critici’, die vanwege zijn aanhoudende rugproblemen zijn einde zien naderen, het zwijgen wilde opleggen. “Het was niet per se bedoeld voor anderen, het was meer een gebaar voor mezelf. Er is natuurlijk veel over mij gesuggereerd. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat een goede rit neer te zetten en dan is dat niet altijd even makkelijk. Ik wil gewoon liever mijn benen laten spreken en dat heb ik deze race gedaan.”