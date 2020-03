Roest na nieuwe wereldtitel allround: ‘Mooiste tot dusver’

VideoZijn ware winnaarsmentaliteit toonde schaatser Patrick Roest nog maar eens in zijn laatste rit op de WK allround in Hamar. De 24-jarige kopman van Team Jumbo-Visma gaf op de 10.000 meter in het tweede deel nog even extra gas, terwijl hij al lang en breed zeker was van zijn derde wereldtitel op rij.

Met 13.02,45 haalde hij zijn derde afstandszege in het Vikingskipet binnen. Juichend kwam Roest over de finish.

,,Nee, ik heb in die race niet echt op ‘safe’ gereden, zeker niet in de slotfase”, legde hij uit. ,,Als ik de 10.000 meter rijd, wil ik hem winnen ook. De Japanner Ichinohe had een sterke tijd neergezet. Ik wilde die strijd graag nog wel even aangaan. Ik nam daarmee geen risico. Ik voelde me goed en trok daarom nog even vol door.”



Roest was verguld met zijn triomf in Noorwegen. ,,Dit was mijn mooiste wereldtitel tot dusver. Waarom? Nou, vanwege de sfeer in de hal, maar ook door de voorgeschiedenis. Het liep twee weken geleden voor mij bij de WK afstanden in Salt Lake City niet lekker. Dit goud is dan een grote opluchting, je zou het een overwinning op mezelf kunnen noemen.”

Groot verschil tussen WK afstanden en WK allround

Het contrast in zijn gemoedstoestand bij de twee WK’s was groot. Op Utah Olympic Oval ging alles fout bij hem en maakte hij een ontredderde indruk, vooral doordat hij niet goed omging met de specifieke omstandigheden van de hooglandbaan. In de Hamar Olympic Hall was hij weer helemaal de oude.



,,De 500 meter was misschien niet perfect, maar de 5 kilometer was gewoon weer zoals het hoorde. Ik was ook heel blij met mijn 1500 meter. Ik was hier sneller volgens mij dan dat ik ooit in Thialf ben geweest. Op de 10 kilometer heb ik het mooi afgemaakt.”

Roest gaf toe dat hij extra getergd was. ,,Ik wilde heel graag laten zien dat ik nog steeds hard kan schaatsen. Het doet me heel goed dat ik daarin snel na Salt Lake City ben geslaagd. Ik ga nu even een biertje drinken, maar niet te gek natuurlijk, want komend weekeinde in Heerenveen wil ik mijn seizoen waardig afsluiten.”

Roest baalde er nog wel van dat vanaf volgend jaar de WK allround niet meer jaarlijks worden gehouden, maar alleen in de even jaren. ,,Ik kan niet meer zo’n lange reeks neerzetten zoals Sven Kramer dat ooit heeft gedaan. Dat vind ik heel jammer.”