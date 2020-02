Roest verslaat Bloemen na zenuwslopende 5000 meter

Jorrit Bergsma schaatste in Canada naar de zesde plaats (6.13,94). Volgende week vindt in Salt Lake City de WK Afstanden plaats.



Roest (24) is dit seizoen op de 5000 meter zowel nationaal als internationaal nog ongeslagen. De kopman van Jumbo-Visma behaalde zijn zesde opeenvolgende zege op deze afstand. Hij nam in het gecombineerde wereldbekerklassement (5 en 10 kilometer) de leiding over van de Rus Danila Semerikov, die in Calgary niet verder kwam dan de vijftiende tijd (6.19,79).



Sven Kramer kon in Calgary geen aanspraak maken op een startbewijs voor de A-groep.