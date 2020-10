Roest verslaat Kramer op 5000 meter bij NK afstanden: ‘Hoop dat mensen thuis hebben genoten’

,,Het was een goede rit. Het was mijn tweede 5 kilometer van het seizoen. De eerste was ik niet tevreden over, maar deze voelde lekker en technisch ging het ook goed. Ik ging nu niet helemaal kapot naar het einde, dat is wel lekker. Ik durfde 'm niet vol te rijden, omdat ik nog niet echt kan inschatten hoeveel er in de motor zit", sprak Roest na afloop bij de NOS. ,,Het is natuurlijk een gekke voorbereiding geweest, maar als we gingen rijden wilde ik er klaar voor zijn. Het is nu gewoon pakken wat je pakken kan, omdat je niet weet wat er nog gaat gebeuren qua toernooien. Ik hoop dat er nog veel mooie wedstrijden aankomen, maar we kunnen dat niet voorspellen. Ik ben allang blij dat we weer schaatsen en dat we met de mensen thuis voor de televisie toch nog mooie sport kunnen bezorgen.”



Zijn tegenstander en ploeggenoot Sven Kramer eindigde op ruim 5 seconden op de tweede plek: 6.15,26. Het brons was met een tijd van 6.15,46 voor Marcel Bosker, die evenals Roest en Kramer voor Team Jumbo-Visma rijdt.



De Friese stayer Jorrit Bergsma (34) moest genoegen nemen met de vierde tijd: 6.16,24. Het is de eerste keer sinds zijn debuut in het seizoen 2010-2011 dat hij bij de NK afstanden niet op het podium van de 5000 meter eindigt.