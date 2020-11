Roest verstevigt leidende positie bij NK allround, titelverdediger Blokhuijsen naar huis

Titelverdediger Jan Blokhuijsen (31) reed de negende tijd, maar werd na zijn race gediskwalificeerd wegens het wegtikken van een paar blokjes. Dat was zeker niet voor de eerste keer in zijn carrière.

‘Ik wil safe van start gaan’

,,Dit is een lekker begin van de zondag. Ik wilde ook echt winnen, deze afstand past bij mij”, aldus Roest, die nu ruim 20 seconden voorsprong heeft in het algemeen klassement met alleen nog de 10.000 meter te gaan. ,,Er moet iets geks gebeuren als het nog misgaat vandaag, maar ik moet gewoon blijven staan en de 10.000 meter afrijden. Ik ben natuurlijk wel een beetje bang dat ik zal vallen, maar ik ga er alles aan doen om een goede rit neer te zetten. Ik wil safe van start gaan en dan hopelijk op het einde nog even gas geven.”

,,Ik rijd tegen Marvin Talsma en dat is gewoon een heel gevaarlijke rijder die sowieso een heel goede tijd neer gaat zetten. Ik hoop het nog net iets beter te doen. Talsma heeft meer snelheid dan andere jaren en als ik dan goed mee kan rijden, helpt dat wel mee. Alle vier de afstanden winnen zou natuurlijk prachtig zijn, maar daar moet ik me niet blind op staren. We gaan zien of de snelste tijd er vandaag in zit voor mij. Het gaat om het kampioenschap, als ik dat wint, is het weekend geslaagd.”