Roest wint de 5000 meter met overmacht

Patrick Roest heeft in Japan zijn eerste individuele wereldbekerzege behaald. De 22-jarige schaatser van Team Jumbo schreef in Obihiro de 5000 meter met de nodige overmacht op zijn naam.

Hij zegevierde met een ruim baanrecord van 6.13,01. De oude toptijd op de Japanse piste stond op naam van Sven Kramer (6.20,90). De tien jaar oudere ploeggenoot van Roest besloot door aanhoudende rugproblemen niet van start te gaan op zijn favoriete afstand.

De Rus Alexander Roemjantsev gaf als nummer twee ruim 4 seconden op de glorieuze winnaar toe: 6.17,67. Marcel Bosker pakte brons met een tijd van 6.18,12. Voor de 21-jarige rijder van TalentNED was het zijn derde wereldbekermedaille op de 5000 meter. Douwe de Vries (achtste in 6.24,83) en Simon Schouten (elfde in 6.27,41) konden geen hoofdrol vervullen.

De machtsgreep van Roest in Japan kwam niet als een heel grote verrassing. De boerenzoon uit Lekkerkerk toonde bij de wereldbekerkwalificatie begin deze maand in Heerenveen al een uitstekende vorm. Hij won met indrukwekkende persoonlijke records de 1500, de 5000 en de 10.000 meter. Op de 5000 meter verbeterde hij zelfs het baanrecord van Kramer in Thialf (6.08,98).