Roger Federer niet langer de nummer één na nederlaag in Miami

Federer slaat net als vorig jaar het gravelseizoen over. De 36-jarige Zwitser neemt twee maanden rust en keert dan in juni op het gras weer terug. Vorig jaar sloeg Federer de toernooien op het zware gravel ook over en dat beviel hem goed. De tennisgrootmeester stelt zijn programma zorgvuldig samen, want hij wil zuinig omspringen met zijn lichaam.



Federer prolongeerde in januari zijn titel op de Australian Open en schreef daarna ook het ATP-toernooi van Rotterdam op zijn naam. In Ahoy verzekerde hij zich na ruim vijf jaar van een terugkeer aan kop van de wereldranglijst. 'King Roger' werd daarmee de oudste nummer één ooit. Hij profiteerde optimaal van de afwezigheid van Nadal, die tijdens de Australian Open geblesseerd raakte en sindsdien niet meer in actie kwam.